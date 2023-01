Homem compra celular de R$ 2,5 mil pela internet e recebe tijolo e minhocas

Após fazer a compra de um celular no valor de R$ 2.526 pela internet, um homem se surpreendeu ao receber um pacote com um tijolo e minhocas vivas. O caso ocorreu nessa segunda-feira, 9, em Sidrolândia, no Mato Grosso do Sul. Indignado com a situação, a vítima registrou um vídeo da encomenda recebida.





O cliente é um homem de 40 anos, que preferiu não se identificar. Nas imagens registradas pela vítima, é possível ver minhocas se movendo sobre o pedaço de tijolo. A compra foi feita pelo site Mercado Livre, uma das maiores plataformas da América Latina de compra e vendas.





A encomenda foi feita no dia 3 de janeiro. De acordo com o comprador, a encomenda foi entregue pelos Correios devidamente lacrada e intacta. Em entrevista ao portal G1, o cliente informou que costuma realizar compras pela internet com frequência e nunca tinha passado por algo semelhante.





“Comprei o celular para o filho de um amigo, quando a encomenda chegou vimos que ao invés de entregarem o aparelho, a caixa tinha um pedaço de tijolo maciço que tinha até minhocas vivas. Sempre faço compras pela internet e nunca tinha passado por isso”, disse.





A vítima relatou que tentou entrar em contato com o site onde a compra foi realizada, mas até o momento não recebeu um retorno sobre seu caso. Ele então registrou o caso como estelionato na delegacia de Sidrolândia.





(A Voz de Santa Quiteria)