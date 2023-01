Bolsonaro tem 30 dias para deixar os EUA ou mudar visto

Ex-presidente terá de solicitar a mudança de status do visto caso queira continuar em solo americano.

Embora não tenha citado nominalmente o ex-presidente do Brasil, Jair Bolsonaro (PL), o porta-voz do Departamento de Estado dos Estados Unidos, Ned Price, afirmou nesta segunda-feira (9) que um cidadão que tenha entrado no país com passaporte diplomático mas que tenha deixado o cargo, tem um prazo de 30 dias para deixar o país ou alterar o visto.





Price falou sobre o assunto respondendo aos jornalistas que o questionaram sobre o caso de Bolsonaro, que está em Orlando, na Flórida, desde 31 de dezembro.





O porta-voz se recusou a comentar uma situação específica e ressaltou que casos individuais de vistos são privados.





No caso do ex-mandatário brasileiro, Bolsonaro terá de solicitar a mudança de status do visto antes de expirar o prazo, caso queira continuar em solo americano.





Price enfatizou que o governo americano ainda não recebeu nenhum pedido de cooperação a respeito de Bolsonaro.





– Se for útil para as autoridades brasileiras receberem informação do governo dos EUA, nós claro entregaremos esse pedido prontamente – destacou.





O porta-voz afirmou que se houver algum pedido brasileiro via decisão judicial que precise ser exercido nos EUA, estão preparados para fazê-lo.





A pressão sobre o ex-chefe do Executivo aumentou em razão da atribuição que seus oponentes políticos lhe fazem acerca dos atos violentos ocorridos no Distrito Federal, neste domingo (8).





