Câmeras serão utilizadas por policiais penais do Ceará a partir de fevereiro

Os policiais penais que atuam no sistema carcerário do Ceará vão utilizar câmeras corporais a partir de fevereiro. A previsão é do Secretário de Administração Penitenciária (SAP), Mauro Albuquerque, que continua à frente da pasta do governo Elmano de Freitas (PT).



Segundo o Secretário, a orientação para adicionar os equipamentos é da nova gestão petista.



“Nosso governador pede cada vez mais transparência, inclusive, nós estamos colocando em prática um projeto dele, que é a bodycam, ou seja, a câmera corporal, com acesso ao Ministério Público e ao Judiciário, a partir de janeiro ou fevereiro, para sermos cada vez mais transparentes e não termos alegações que não sejam verdadeiras contra nossos policiais”, informou.



A instalação de câmeras corporais foi uma promessa de campanha do governador Elmano de Freitas. Projeto semelhante, voltado para os policiais militares, também é cogitado para ser implementado nos próximos anos.

(CN7)