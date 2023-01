Novo ministro das Comunicações contratou empresa condenada por fraude

Juscelino Filho, o ministro das Comunicações do terceiro mandato de Lula, contratou a consultoria de uma ex-diretora do Tribunal de Justiça do Maranhão que foi condenada por fraudar a folha de pagamento da Corte.



A Sapere Consultoria LTDA, que pertence a Maria Bernadete Carmo Lima, recebeu R$ 73.800 para fazer panfletagem, bandeiraços e carreatas na campanha à reeleição de Juscelino. Ele conquistou um terceiro mandato de deputado federal pelo União Brasil do Maranhão.



Maria Bernadete era coordenadora da Folha de Pagamento do TJ-MA quando foi investigada, em 2009, por incluir cinco juízes inexistentes na folha do tribunal, entre 1998 e 1999. Os salários dos funcionários fantasmas totalizaram mais de R$ 660.000 na cotação da época.



O Ministério Público do Maranhão denunciou Maria Bernadete por desviar o dinheiro para proveito próprio e alheio. Ela foi condenada a 12 anos de prisão, em 2012, pelo crime de peculato, mas o caso tramita na Justiça até hoje.



Um recurso contra a condenação ainda é analisado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ). A última revisão da pena de Maria Bernadete fixou a condenação em 3 anos de reclusão, a serem cumpridos inicialmente em regime aberto.



Juscelino não retornou os contatos da coluna para comentar a contratação da consultoria.

(Terra Brasil Notícias)