CAMOCIM-CE: ADOLESCENTE EXECUTADO A BALA E SEU AVÔ BALEADO POR CRIMINOSOS

Um adolescente de 15 anos foi executado a bala durante a tarde deste domingo, 15, no distrito de Guriú. Na mesma ação criminosa, um idos de 62 anos, avô do adolescente, também foi lesionado a bala. As informações postadas abaixo pelo blog Camocim Polícia 24h foram colhidas diretamente pela Polícia Militar.





Por volta de 14h15, a polícia foi informada que na localidade do Guriú, distrito de Camocim, havia ocorrido um homicídio a arma de fogo. Imediatamente foram enviadas equipes policiais ao local onde realmente foi constatado um homicídio e uma lesão corporal a bala.





Segundo relatos colhidos de populares, era por volta das 14h quando o menor Pablo Natan, 15 anos, foi surpreendido por cerca de seis bandidos que chegaram em três motos, e o perseguiram no intuito de matá-lo.





O menor estava em frente da casa de seus avós, na companhia deles e de sua mãe, quando surgiram três elementos em três motos baixas, e abriram fogo contra o mesmo. O menor ainda tentou fugir entrando na casa de seu avô, pulando os quintais das residências correspondentes, saindo na Rua da Igreja Matriz, onde foi alcançado e executado. Ainda de acordo com a polícia, havia informações do menor ter envolvimento com drogas e que também já havia sofrido outro atentado a tiros de arma de fogo há menos de dois meses. Infelizmente na mesma ação criminosa o avô do adolescente, o Sr. João Cândido, 62 anos, sofreu uma lesão à bala na perna direita. O idoso foi alvejado durante a fuga de seu neto que havia entrado em sua casa na tentativa de escapar dos bandidos. O idoso foi socorrido ao hospital de Jijoca e não corre risco de morte.





Somente por volta das 18h uma equipe da Pefoce compareceu ao local e conduziu o corpo do jovem ao IML de Sobral. Esse é o primeiro homicídio registrado no Guriú neste ano. Vale ressaltar que no ano de 2022, dos 15 homicídios registrados em Camocim, cinco aconteceram no distrito do Guriú.





Atualizando: horas depois dos crimes, equipes da PM de Jijoca conseguiram abordar um grupo suspeito de ter praticado os crimes. Dois indivíduos foram presos e duas motos foram apreendidas. As diligências policiais continuam noite a dentro a procura dos elementos.





