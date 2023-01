CAMOCIM-CE: VIOLENTO ACIDENTE DE TRÂNSITO PRÓXIMO AO FUJIAME DEIXA UMA MULHER MORTA E UM HOMEM FERIDO

Durante a noite deste domingo, 15, por volta das 19h30, a polícia registrou em Camocim uma violenta colisão entre um carro e uma moto que infelizmente deixou uma mulher morta e um homem ferido.





As informações colhidas pelo blog Camocim Polícia 24h junto a PM dão conta que a colisão teria acontecido na CE-085, próximo ao Motel Fujiame, entre um veículo Golf e uma (ou duas) motos.





Com o forte impacto, o veículo e a moto desceram o asfalto, indo de encontro a uma mureta. Infelizmente uma mulher que vinha na garupa da moto veio a óbito ali mesmo no local, ela foi identificada como Josi Silva. O condutor da moto sofreu várias lesões e foi socorrido às pressas para o hospital por uma equipe do Samu. Segundo as informações, o condutos do carro é um policial. Equipes da PM compareceram rapidamente ao local e após analisar os fatos conduziu o condutor do carro à DRPC de Camocim, local onde o delegado plantonista ouviu as partes e resolveu instaurar inquérito por portaria para apurar melhor as circunstâncias do acidente e liberou o condutor do carro. Uma equipe da Pefoce compareceu ao local e conduziu o corpo da mulher ao IML de Sobral.





Camocim Polícia 24h