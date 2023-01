CAMOCIM-CE: JOVEM DE 22 ANOS É EXECUTADO COM VÁRIOS TIROS NO RESIDENCIAL BONITO 3

No início da noite desta quarta-feira, 18, a polícia registrou mais homicídio na cidade de Camocim.

Era por volta das 19h quando populares ligaram para o 190, informando que um jovem teria sido executado a bala no Residencial Bonito 3, bairro Jardim das Oliveiras.





Equipes policiais foram ao local e já encontraram um jovem identificado como Antônio Sávio Aguiar Silva, de 22 anos, caído no chão morto.





Segundo apurou o Camocim Polícia 24h, uma dupla trafegando em uma moto vermelha, sendo o garupa gordo, e o condutor magro, se aproximaram da vítima que estava sentada em uma calçada, e efetuaram vários tiros de pistola, sendo a vítima alvejada com dois tiros na nuca e um no ombro. Após o crime, a dupla fugiu em rumo ignorado.

Equipes policiais do POG e Raio iniciaram as diligências à procura da dupla assassina. Momentos depois, os pms do Raio detiveram um suspeito e o conduziram pra DRPC para que fosse averiguado.





Com informações de Camocim Polícia24h