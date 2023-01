Cantor morto com cerca de 20 tiros foi assassinado por engano

O cantor sertanejo Igor Moreira, de 29 anos, assassinado com cerca de 20 tiros no último dia 4 de janeiro, em Manaus, no Amazonas, foi morto por engano. A informação foi confirmada pelo delegado Ricardo Cunha, titular da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros do Amazonas, que investiga o caso.





De acordo com Cunha, os dois presos por suspeita de envolvimento no crime confessaram que receberam a ordem para assassinar o desafeto de um traficante, mas, após matarem o cantor sertanejo, eles ficaram sabendo que tinham executado o homem errado.





– Os indivíduos que prendemos informaram que foram contratados para fazer essa missão. Eles contaram que não sabiam quem era o alvo, mas que tinham a missão de matá-lo. No entanto, eles foram avisados que mataram a pessoa errada. Era para matar desafeto de uma facção rival, mas assassinaram uma pessoa inocente – disse o delegado.





O delegado ainda disse que o cantor sertanejo “era claramente inocente, sem passagem pela polícia, sem envolvimento com o tráfico de drogas ou com agiotagem”. A Polícia Civil agora procura por outros dois homens que teriam participação no crime.





SOBRE O CRIME





O cantor Igor Moreira foi assassinado na noite do dia 4 de janeiro quando chegava à casa da sogra, no bairro Colônia Santo Antônio, localizado na Zona Norte de Manaus. No momento do crime, ele estava acompanhado da noiva e do enteado. À Polícia Civil, a noiva relatou que Moreira foi abordado por suspeitos em um carro branco.





Após um dos criminosos exigir do cantor uma bolsa e uma arma, e Moreira dizer que não sabia do que se tratava, o cantor foi alvejado com cerca de 20 disparos de arma de fogo e morreu ainda no local.





(Pleno News)