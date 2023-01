Dino fala em criar uma guarda nacional permanente

O ministro da Justiça, Flávio Dino, comentou com a imprensa sobre os planos do governo Lula de criar uma guarda nacional permanente no Distrito Federal que pode se estender para outros estados da Federação.





A princípio, essa força de segurança atuaria em uma região previamente delimitada como a Esplanada dos Ministérios, por exemplo, até a escolha compartilhada de futuros secretários distritais de segurança pública.





Dino tem trabalhado nesta ideia após os atos de vandalismo que aconteceram durante a manifestação no domingo passado (8) quando as sedes dos Três Poderes foram invadidas e depredadas.





– Estamos discutindo temas. Ainda não há nenhuma definição quanto ao conteúdo dessas medidas que, claro, dependerão da apreciação do presidente Lula e do tipo de diálogo que ele manterá com o Congresso Nacional – declarou o ministro a jornalistas após uma cerimônia de homenagem aos agentes públicos.





(Pleno News)