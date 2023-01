Carrefour anuncia fechamento de seis hipermercados

O Carrefour anunciou o fechamento temporário de algumas unidades no Rio Grande do Sul. A princípio, seis hipermercados BIG fecharão porque se converterão em Atacadão a partir do dia (15/01). As informações são de Seu Crédito Digital.





Por este motivo, todas as lojas estão fazendo a liquidação das suas mercadorias que estão nas prateleiras. Ainda não foram disponibilizadas as datas relacionadas a abertura dos supermercados, então confira tudo o que será explicado durante a matéria a seguir para entender como esse processo será realizado.





Distribuição das lojas que terão mudanças





Antes de mais nada, a empresa francesa está realizando as primeiras transformações nas unidades do Grupo BIG. A Advent adquiriu as lojas pela super quantia de R$ 7,5 bilhões. No total, 124 unidades mudarão para Carrefour, Sam’s Club e Atacadão até o fim de 2023.





Veja como ficará:





70 lojas serão transformadas em Atacadão;





47 serão transformadas em hipermercado Carrefour;





7 lojas serão transformadas em Sam’s Club.





Quais unidades do Carrefour fecharão?





Essa nova bandeira das unidades é conhecida há anos e tem lojas no próprio estado. A companhia deseja fazer essa mudança para que o Atacadão possa faturar R$ 100 bilhões até o ano de 2024. As lojas que serão convertidas, no Rio Grande do Sul, estão distribuídas em:





Alvorada;





Gravataí;





Santa Maria;





Uruguaiana;





Sapiranga;





Santana do Livramento.





Processo de conversão nas lojas do Carrefour





A transformação dessas unidades poderá triplicar os lucros do Carrefour em até dois anos. De acordo com a empresa, através da conversão Carrefour para Atacadão, eles pretendem aumentar as vendas em 50%.





Entretanto, ao mudar os supermercados BIG para Atacadão, o aumento será maior ainda, e o prazo é de três anos. Por fim, a rede francesa de hipermercados está planejando investir R$ 2,1 bilhões nesse processo.





Via 180 Graus