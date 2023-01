Casal de brasileiros detido no Líbano estaria levando drogas no estômago, diz jornal

O casal de brasileiros detido no Líbano desde 29 de dezembro foi preso tentando ingressar no país com 1 kg de cocaína, segundo publicação do "Jornal do Líbano", site voltado para a comunidade libanesa-brasileira, nesta quarta-feira (4). De acordo com o portal, Igor Antônio dos Santos Cabral, de 26 anos, e Juliana Nunes do Nascimento, de 31 anos, levavam a droga no estômago.

Segundo a publicação, a detenção dos brasileiros ocorreu por tráfico de drogas internacional, quando eles chegavam de um voo que saiu do Aeroporto Internacional de Guarulhos (SP), com escala em Doha, no Catar. Ainda não se sabe se o casal teria embarcado com a droga do Brasil ou se teria recebido a cocaína na escala feita em Doha.

Ambos transportavam aproximadamente 500 gramas de droga no estômago, cada um, segundo o site. Em razão dos riscos à saúde dos brasileiros, os suspeitos teriam sido encaminhados para expelir a droga em segurança.

Ainda de acordo com o jornal, o Líbano não possui acordo de extradição com o Brasil, motivo pelo qual o casal não retornaria ao país caso a suspeita de tráfico se comprove.