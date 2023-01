Vereador Carlos do Calisto está hospitalizado após passar por cirurgia no joelho

O vereador licenciado e atual Secretário da Conservação e Serviços Públicos de Sobral (SESEP), Carlos do Calisto, se submeteu a um procedimento cirúrgico, tido como simples, sem riscos na última terça-feira (03), num hospital particular em Fortaleza.



Pelas redes sociais, ele informou que o procedimento foi um sucesso e logo deverá receber alta médica para restabelecimento em casa. Agradeceu a todos pelas orações e boas vibrações enviadas durante sua cirurgia.



O vereador passou por um procedimento de reconstrução do ligamento do joelho, que havia sido lesionado. Embora tenha tratado com medicação e fisioterapia para melhorar o movimento da perna, o problema se agravou com a idade e precisou se submeter a uma cirurgia para restabelecimento do movimento da perna.

Por Célio Brito