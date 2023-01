Ceará envia 70 policiais militares para auxiliar na segurança do Distrito Federal

Policiais militares do Batalhão de Choque da Polícia Militar do Ceará viajaram para Brasília, na madrugada desta segunda-feira (9), com o intuito de reforçar a segurança após invasões ao Congresso Nacional, ao Supremo Tribunal Federal (STF) e ao Palácio do Planalto, neste domingo (8).





Nas redes sociais, o governador Elmano de Freitas publicou vídeo dos PMs sendo transportados pelo avião da Força Aérea Brasileira.





"Nossos 70 PMs do Batalhão de Choque já embarcaram, nesta madrugada, para auxiliar no restabelecimento da ordem no Distrito Federal. Desejo boa sorte e ótimo trabalho a todos. Ainda hoje irei a Brasília para reunião com o presidente Lula, governadores e os presidentes dos demais poderes. Nossa democracia está protegida!", escreveu o governador do Ceará.





Quem também informou sobre o envio de PMs para Brasília foi Rafael Fonteles, governador do Piauí. No Twitter, ele informou que determinou o envio policiais do Batalhão de Choque da Polícia Militar para auxiliar o Governo Federal no Distrito Federal.









INTERVENÇÃO FEDERAL NO DF





O presidente Lula decretou intervenção federal no Distrito Federal. Em coletiva, o presidente declarou que os envolvidos na invasão serão encontrados e punidos.





Em decreto, Lula nomeou Ricardo Garcia Cappelli como responsável pela Segurança Pública na capital. Cappelli é secretário-executivo do Ministério da Justiça, braço direito do ministro Flávio Dino.





(Diário do Nordeste)