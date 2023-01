Mulher de 54 anos é baleada ao tentar proteger o filho em Sobral; suspeitos foram presos com pistola e munições

A Polícia Militar do Ceará (PMCE) prendeu, na noite de domingo (8), dois homens suspeitos de tentativa de homicídio no município de Sobral. Na ação, duas armas de fogo e munições foram apreendidas.





Conforme levantamentos policiais, a dupla utilizou uma arma de fogo para atirar contra um jovem, no bairro Gerardo Cristino de Menezes, a mãe, uma mulher de 54 anos, na tentativa de proteger o filho, acabou sendo baleada na altura do peito. A vítima, que possui passagens por tráfico de drogas, foi socorrida para por populares para o Hospital Santa Casa de Sobral.





Após diligências na região, Francisco Anderson de Sousa, de 31 anos, com passagens por tentativa de homicídio, tráfico de drogas, roubo, ameaça e furto, e Francisco Audi de Souza Manso, de 35 anos, com cinco passagens por furto, foram autuados em flagrante por tentativa de homicídio. Um deles inclusive foi alvejado no pé ao trocar tiros com a polícia militar. Toda essa ação ocorreu ao lado da Cada da Mulher, onde funciona a Delegacia da Mulher e em frente ao Fórum Doutor José Saboya de Albuquerque.





Com a dupla, foram apreendidos uma pistola calibre 38, munições, uma faca e uma quantidade em dinheiro. De acordo com apurações, a motivação do crime seria a disputa entre grupos criminosos na região. Os suspeitos foram colocados à disposição da Justiça.





(Sobral Online)