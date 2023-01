Ceará tem 17 açudes no volume morto e outros oito secos, aponta Cogerh

O Ceará tem 17 açudes com volume morto e outros oito secos, de acordo com dados da Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos (Cogerh) divulgados nesta terça-feira (24). Quatro estão sangrando no momento.





Os reservatórios em crise hídrica estão localizados principalmente na Região dos Inhamuns, Crateús e Sertão Central.





Os dezessete reservatórios com volume morto são:

Bonito

Canafístula

Capitão Mor

Cipoada

Cupim

Favelas

Jatobá

Jerimum

Pompeu Sobrinho

Potiretama

Riacho da Serra

Santa Maria de Aracatiaçu

Sousa

Trapiá II

Trici

Umari

Vieirão

Secos

Barra Velha - Independência

Forquilha II - Forquilha

Madeiro - Pereiro

Monsenhor Tabosa - Monsenhor Tabosa

Pirabibu - Quixeramobim

Salão - Canindé

Quixeramobim - Quixeramobim

Várzea Alegre - Várzea Alegre

Sangrando

Caldeirões

Germinal

Rosário

Tijuquinha

Situação dos principais açudes





O tem 8 açudes com volume acima de 90% e 69 reservatórios com volume inferior a 30%. O Castanhão, maior reservatório do país, tem atualmente 19,51% da sua capacidade, conforme a Cogerh; e o Orós, segundo maior do estado, 43,70%. Já o Banabuiú se encontra com 9,08%.





(A Voz de Santa Quiteria)