Materiais escolares tem um aumento de quase 50% em Santa Quitéria

O mês de janeiro é conhecido como o período de volta às aulas. Em Santa Quitéria, com o retorno das aulas os proprietários de papelarias observaram o aumento na procura por materiais escolares. Comparado ao ano de 2022, o preço dos materiais cresceu.





De acordo com Orlando Neto, proprietário da Trov Papelaria, as vendas cresceram bastante esse ano. “Esse ano teve um aumento de 10% de vendas de dezembro e esses 15 dias de janeiro comparado ao ano passado, e uma procura maior”, declara. Além disso, segundo ele, todos os preços dos materiais subiram bastante. O caderno, por exemplo, teve um aumento de 40%.





Segundo Wilson Filho, da Tony Papelaria, os lojistas estão com expectativa maior na última semana do mês de janeiro, pois é o período que tem o maior número de vendas na papelaria. “Tivemos um aumento em tudo que é considerado papel, tudo que é de escrita permanece o mesmo preço. No papel nós tivemos um aumento considerável”, afirma.





Diante disso, para o lojista, a diferença de preços nos cadernos é drástica em comparação com os últimos três anos. Segundo o proprietário, os cadernos subiram quase 50% do valor.

Em Fortaleza o Departamento Municipal de Proteção e Defesa dos Direitos do Consumidor (Procon) divulgou, na quinta-feira (12/01), uma pesquisa com preços de 57 itens mais procurados nas listas de material escolar. Segundo a pesquisa, em sete livrarias e papelarias, localizadas no Centro e no bairro Edson Queiroz, a variação é de aproximadamente 515%.





(A Voz de Santa Quiteria)