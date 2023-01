Suspensão da Operação Carro-Pipa em Catunda deixa mais de 200 comunidades sem abastecimento de água

A Operação Carro-Pipa, que distribui água potável a moradores do semiárido nordestino atingidos pela seca, foi retomada neste mês em 28 cidades do Ceará, segundo informou o Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR). O abastecimento emergencial estava suspenso desde novembro, após cortes no orçamento pelo Governo Federal.





O programa é dividido em três ciclos anuais. O primeiro, iniciado em janeiro deste ano– e que vai até abril–, atende um número menor de municípios na comparação com o último ciclo de 2022. Entre setembro e dezembro, 34 cidades estavam cadastradas na Operação. Na retomada da força-tarefa, os municípios de Arneiroz, Aiuaba, Catunda, Palmácia, Catarina e Monsenhor Tabosa ficaram de fora do abastecimento.





Nas localidades onde o serviço foi interrompido, a vigência do decreto federal que reconhecia situação de emergência ou calamidade pública expirou no fim do ano. Este, conforme o MDR, é o principal requisito para a inclusão dos municípios no programa de abastecimento. A Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil (Sedec) é o órgão responsável por decretar quadro de estiagem prolongada nas cidades.





Em Catunda, mais de 4,5 mil moradores eram atendidos pela operação até o ano passado, conforme a Coordenadoria Municipal de Defesa Civil (Codec). A coordenadora Priscila Pimentel disse que a suspensão do abastecimento prejudica cerca de 220 comunidades rurais. “São locais muito distantes da Cidade, onde as pessoas realmente precisam dessa água”, relatou ela.





Conforme Priscila, o reconhecimento federal da situação de emergência em Catunda está sob análise da Codec desde o dia 16 de janeiro. Não há prazo para a conclusão do processo. Enquanto o abastecimento do Exército não é retomado, os moradores recebem água dos carros-pipa da Prefeitura, mas em menor quantidade e frequência.





Nos 28 municípios cearenses atendidos atualmente pela Operação Carro-Pipa, mais de 141 mil beneficiários estão cadastrados. Cada família tem direito a 20 litros de água por pessoa ao dia. No total, 332 pipeiros foram contratados para o primeiro ciclo da operação no Ceará.





(A Voz de Santa Quiteria)