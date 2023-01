Mãe vai à delegacia registrar morte do filho e é presa por tráfico

Uma mulher de 39 anos foi a delegacia registrar a morte do filho de um mês, mas terminou presa por tráfico de drogas e associação para o tráfico. O caso aconteceu no último domingo (22), na cidade de Itapipoca, no interior do Ceará.





Segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), a suspeita, que não teve a identidade revelada, procurou a Delegacia Regional de Itapipoca para registrar um Boletim de Ocorrência (BO) sobre o óbito do bebê, ocorrida no mesmo dia.





Na ocasião, os policiais civis identificaram dois mandados de prisão em aberto contra a mulher, que ficou detida e foi colocada à disposição da Justiça.





A Polícia Civil segue investigando as circunstâncias da morte da criança. A corporação aguarda o resultado do laudo da Perícia Forense do Estado (Pefoce) para confirmar a causa da morte do bebê e elucidar o caso.





(A Voz de Santa Quiteria)