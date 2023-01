Ceará tem a gasolina mais cara do Brasil neste início de 2023

Os consumidores cearenses iniciaram 2023 pagando o maior valor do Brasil pelo litro da gasolina. Em média, segundo dados da ANP (Agência Nacional do Petróleo), o valor cobrado pelos postos no Estado é de R$ 5,49, o que representa 53 centavos a mais que a média nacional.





Nas últimas semanas, mesmo sem repasse de aumentos por parte da Petrobras — pelo contrário, a última atualização oficial da companhia foi de redução de 6,1% no preço, no início de dezembro —, os revendedores elevaram a cotação em 60 centavos (chegando a R$ 1 em alguns casos), o que acabou por descolar o Ceará da realidade nacional.





Para se ter dimensão, o litro no Ceará é quase 90 centavos mais caro do que o registrado no Amazonas, estado com o preço mais baixo do País. Até mesmo em relação ao segundo lugar do ranking da carestia, o Distrito Federal, a diferença é de 17 centavos.





RANKING DA GASOLINA POR ESTADO





Ceará: R$ 5,49

Distrito Federal: R$ 5,32

Rio Grande do Norte: R$ 5,27

Roraima: R$ 5,25

Paraná: R$ 5,15

Tocantins: R$ 5,11

Piauí: R$ 5,10

Rondônia: R$ 5,09

Santa Catarina: R$ 5,09

Bahia: R$ 5,05





Cria-se aqui um desequilíbrio preocupante tanto para os motoristas, que veem o custo de vida subir; como para a economia cearense, cujas empresas de diversos setores perdem competitividade.





Via Sistema Paraíso