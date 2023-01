BARRACO NO CENTRO DE SOBRAL!

Garotas de programa vandalizaram o veículo de um cliente em Sobral, apontado como caloteiro. Duas mulheres usaram pedaços de madeira para atingir os vidros do carro na noite desta quarta-feira (4), no centro da cidade.





Em seguida, um homem intervém e tenta contê-las, também com um pedaço de madeira. Testemunhas filmaram confusão, na Rua Joaquim Ribeiro.





Durante o tumulto, várias pessoas se aproximam e separam as pessoas envolvidas na confusão.





Segundo uma testemunha que prefere não se identificar, o homem alegou que as duas garotas de programa cobraram “valores abusivos”. “Ele quis pagar um valor que considerava justo, mas ela não aceitou e disse que ele era caloteiro, tinha que pagar o valor integral combinado.”





Encaminhados à delegacia





A Secretaria da Segurança Pública (SSPDS) informou que a Polícia Militar foi acionada para a briga. Na ocasião, segundo a pasta, três pessoas se envolveram em uma briga em via pública após um desentendimento entre elas.





A SSPDS afirmou que as pessoas envolvidas foram conduzidas para a Delegacia Municipal de Sobral, unidade plantonista da Polícia Civil, onde foram ouvidas. Na delegacia, as partes não quiseram representar uma contra as outras, desta forma, foram todos liberados.





