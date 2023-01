Cearense acerta quina na Mega da Virada, mas perde prêmio após estorno do pagamento

Um apostador das loterias da Caixa Econômica Federal foi da alegria à frustração neste domingo (1º). Ele acertou cinco dos seis números da Mega da Virada no sábado (31), mas viu que a aposta, realizada por aplicativo, foi estornada e cancelada no dia seguinte ao sorteio. O valor para quem fez a quina foi de R$ 45.438,78.





O radialista Lindomar Rodrigues, morador de Acopiara, na região Centro-Sul, relatou ter ido à casa lotérica do município por volta das 11h30 do sábado (31). Ao chegar, encontrou a unidade fechada, dado que o local só funcionaria até as 11h.





Em seguida, ele ligou para um operador da Caixa, que informou que as apostas poderiam ser realizadas por meio do aplicativo das loterias. Segundo Lindomar, o operador não disse especificamente qual seria a aplicação.





Em razão disso, ele decidiu fazer download do aplicativo Loterias Caixa por meio do Google Play, loja de aplicativos do sistema Android. De acordo com ele, o aplicativo tinha muitos downloads, avaliações e comentários positivos, o que respaldou a escolha.





Na aplicação baixada, ele registrou RG, CPF, nomes da mãe e do pai, o que definiu como "extrema burocracia".





O cearense decidiu fazer duas apostas por meio da aplicação, realizando pagamentos por meio do Mercado Pago. Os jogos teriam sido finalizados, conforme indicou em aplicativo do banco em que é correntista. Na primeira transação, de R$ 40,50, foram feitas nove apostas simples; na segunda, de R$ 31,50, sete apostas.





Após o sorteio, realizado na noite de sábado (31), ele constatou ter acertado cinco dos seis números, o que foi motivo de muita alegria. Os acertos, contudo, acabaram "se transformando numa angústia".





(A Voz de Santa Quiteria)