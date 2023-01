Comerciante desistiu de participar de bolão que ganhou na Mega

Edenir Severo, o Bira, poderia ter comprado uma das 45 cotas do bolão que ganhou R$ 108.393.993,26 na Mega da Virada, mas o dono da loja de roupas que fica ao lado da única lotérica de Arroio do Sal (RS) desistiu da aposta conjunta.





Cada apostador do bolão investiu R$ 250 e vai ganhar quase 10 mil vezes mais: R$ 2.408.755,40. A foto do bilhete premiado viralizou nos grupos de mensagem dos moradores.

"Começaram a me oferecer e no sábado eu só tinha R$ 260 no bolso. Fiquei com pena de ficar só com R$ 10. Às quatro da tarde, antes de fechar a lotérica, ela (a vendedora) voltou a me oferecer porque ainda tinha uma cota, e eu não comprei. Então, quer dizer, a sorte passou nas minhas mãos, e já começaram a pegar no meu pé", disse o empresário na manhã desta 2ª feira (2.jan).





Além dos vencedores da pequena cidade de 11 mil habitantes, o quase-milionário também se tornou assunto no litoral norte gaúcho. Ao longo do concurso, Bira chegou a gastar mais de R$ 300 em apostas pequenas, mas ficou receoso de investir todo o montante do bolão em uma única cartela.





A aposta de Arroio do Sal foi uma das 5 ganhadoras da Mega Sena da Virada, que pagou um valor recorde de R$ 541 milhões. Os outros vencedores são de Florestal (MG), Santos (SP), São José da Bela Vista (SP) e uma on-line.





(A Voz de Santa Quiteria)