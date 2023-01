Cerca de 100 ônibus chegam a Brasília para manifestação contra Lula

As forças de segurança do governo de Luiz Inácio Lula da Silva e do governo do Distrito Federal, identificaram a chegada de cerca de 100 ônibus e caminhões a Brasília nas últimas 24h. Os dados foram divulgados no jornal O Estado de S. Paulo.





Há também caminhões que chegaram à capital federal.





Apoiadores de Jair Bolsonaro devem fazer uma manifestação em frente ao Congresso Nacional neste domingo (8).





No sábado (8), o ministro da Justiça, Flávio Dino, autorizou, o emprego da Força Nacional na Esplanada dos Ministérios até a próxima segunda-feira (9).





A portaria foi publicada ontem para “proteção da ordem pública e patrimônio público e privado” da Rodoviária de Brasília até a Praça dos Três Poderes.