Cid Gomes reassume mandato no Senado

Desde a licença de Cid, quem ocupava a vaga era o segundo suplente, Julio Ventura (PDT).

O senador Cid Gomes (PDT) reassume nesta quarta-feira (4) seu mandato no Senado Federal após licença de 121 dias para tratar de assuntos pessoais. Cid saiu de licença no meio do período eleitoral, em 5 de setembro. Ainda assim, ele ficou de fora da campanha pelo Governo do Ceará.



Durante o período, ele participou apenas de alguns atos de campanha em apoio à candidatura de Camilo Santana (PT), ao Senado, e de Ciro Gomes (PDT), à Presidência, diante do racha entre o PT e o PDT na sucessão estadual.





Na segunda-feira (2), Cid esteve em Brasília para prestigiar a cerimônia oficial de posse do senador eleito Camilo Santana como titular do Ministério da Educação (MEC). Na ocasião, ele comemorou a efetivação de Camilo e Izolda, que assumiu a secretaria executiva do MEC.



“O Brasil vai ver como a educação faz a diferença”, destacou.