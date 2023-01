Clientes da Enel em Santa Quitéria alertam para cobrança indevida de funerária na conta de luz

Clientes da ENEL no município de Santa Quitéria chamaram a atenção na semana passada, para um detalhe incluso ao receber as suas faturas. No detalhamento da conta a ser paga à concessionária, foi verificado uma cobrança no valor de R$ 29,90, com a descrição “RC (88) 3512-6391”.





Este suposto “serviço” seria de um plano funerário Reino do Céu, em Juazeiro do Norte e que atualmente, estaria sob tutela do escritório de advocacia Juarez Saraiva. Conforme consulta na plataforma Reclame Aqui, a prática é reincidente desde 2021, onde usuários reclamaram da dificuldade para solicitar o cancelamento de algo que sequer contrataram.





A professora Cléa Muniz foi a primeira a constatar a situação. Por não ter o costume de olhar, achou estranho e ligou para o referido número. “Essa funerária, juntamente com o escritório, estão pregando golpe. Na minha conta, desde maio que isso vem acontecendo. A Enel autoriza colocar sem o cliente autorizar”, relatou. A partir daí, amigos e outras pessoas da cidade passaram também a fazer essa verificação e alguns enfrentando o mesmo transtorno.





No site de reclamações, todos os relatos são semelhantes, espalhados pela capital e interior do estado, de que nunca solicitaram tal serviço, tampouco autorizaram a repassar seus dados pessoas e a incluir cobrança na conta de luz.





Em respostas a um cliente, a Enel alegou que o Reino do Céu enviou até comprovante da tal adesão. Há divergências por parte da própria concessionária em relação a resolver o problema: em um caso, orientou que a devolução do valor cobrado deveria ser solicitada à própria funerária, já que o valor havia sido arrecado e a eles repassado; e em outro, transformou em créditos a serem contados para faturas seguintes.





O desconforto tem levado as pessoas a procurarem seus direitos na justiça, onde algumas ações já foram impetradas, conforme o advogado Ednaldo Ferreira. “Peça no escritório de lá para ver o contrato, se houve alguma assinatura. Se não tiver, cabe a ação para ter direito ao ressarcimento e dependendo do entendimento do magistrado, até indenização por danos morais”, explica o profissional.





Procurada pela reportagem, a Enel orientou que os clientes que se sentirem lesados entrem em contato com a Reino do Céu ou procurem diretamente o escritório para solicitar o cancelamento. Também tentamos contato com o (88) 3512-6391 por diversas vezes, mas em todas elas, as ligações não foram atendidas.





(A Voz de Santa Quiteria)