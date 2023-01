PGR pede que STF arquive processo contra deputados supostamente envolvidos nos atos de vandalismo

A Procuradoria Geral da República (PGR) se manifestou contra o pedido do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), de suspender a posse de um grupo de deputados federais, eleitos em 2022, por suposta relação com os atos criminosos contra os Três Poderes no último dia 8 de janeiro, em Brasília. O documento foi assinado pelo subprocurador-geral da República, Carlos Frederico Santos, neste sábado (29).





Para o subprocurador-geral, a eventual análise da conduta dos parlamentares cabe ao Conselho de Ética da Câmara e que os advogados não apresentaram elementos que justifiquem abertura de inquérito contra uma parte dos deputados citados.





“É atribuição do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar examinar as condutas imputadas na petição aos Deputados Federais eleitos e diplomados, nos termos do artigo 21, do Regimento Interno da Câmara dos Deputados”, escreveu.





(CN7)