POLÍCIA CIVIL DE CAMOCIM REALIZA MAIS UMA PRISÃO!

A Polícia Civil do Ceará, através da equipe de policiais civis da Delegacia Regional de Camocim, sob a coordenação do Delegado Regional Dr Adriano e do Delegado Municipal Dr Fábio, no dia de hoje, por volta das 16:00 horas, procedeu ao cumprimento de mandado de prisão preventiva em desfavor de JOSÉ HILTON FONTENELE PEREIRA, residente no Bairro Campo do Edmario, na Cidade de Barroquinha/CE, em virtude do cometimento dos crimes de Dano Qualificado - Art 163, Parágrafo Único; Desacato - Art 331; Resistência- Art 329 e Ameaça - Art 147 todos do Código Penal Brasileiro.





O indivíduo foi localizado em casa e não ofereceu resistência.





Após os procedimentos na Delegacia, o preso foi encaminhado para o sistema prisional e ficará à disposição da Justiça.