Colisão entre caminhão e carreta deixa motorista morto na BR-222, em Forquilha

Uma colisão frontal entre um caminhão carregado de frutas e uma carreta carregada de aço deixou um motorista morto no quilômetro 195 da BR-222, em Forquilha, na madrugada desta quarta-feira (25).





Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente aconteceu na localidade de Cacimbinha, zona rural da cidade.





O caminhão carregado de frutas trafegava no sentido Fortaleza-Forquilha quando colidiu de frente com a carreta, que tinha como destino o município de Palmas (TO). Com a batida, a carreta saiu da pista e parou em uma ribanceira, já o caminhão ficou com a carga de frutas espalhada na pista.





O motorista do caminhão foi socorrido por uma equipe do Samu com ferimentos graves e não resistiu aos ferimentos. O condutor da carreta teve ferimentos leves. As identidades das vítimas não foram informadas.





