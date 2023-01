Com reajuste da Petrobras, preço da gasolina no Ceará deve subir até 4%

O preço do litro da gasolina para o consumidor final no Ceará deve ter aumento de 3% a 4%, de acordo com estimativa de especialista, baseada no anúncio feito nesta terça-feira, 24, pela Petrobras de que vai reajustar o valor do combustível nas refinarias em 7,5%. Hoje, esse preço é de R$ 3,08. Com o reajuste, ele passará a R$ 3,31.





Caso seja confirmada a estimativa, o valor médio do combustível no Estado, que é de R$ 5,52, segundo a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), pode aumentar até R$ 0,22, chegando a R$ 5,74. Ainda conforme a agência reguladora, o preço mínimo encontrado no Ceará é de R$ 4,79 e o máximo de R$ 5,79, o que coloca a gasolina comercializada na esfera estadual como a mais cara do País.





Para o consultor na área de petróleo e energia, Bruno Iughetti, a alta para o consumidor final só não será maior porque muitos postos de combustíveis aumentaram os preços da gasolina no fim do ano passado, sob a justificativa de prevenção contra eventuais mudanças na tributação do Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), com a chegada do governo Lula (PT). O movimento foi alvo de investigação de órgãos de defesa do consumidor nas esferas municipal, estadual e federal.





Iughetti explica ainda que o reajuste anunciado pela Petrobras decorre de uma defasagem no preço do petróleo vendido no mercado nacional em relação aos valores internacionais, que chega a 14%. Por essa razão, o especialista aponta a possibilidade de um novo reajuste de até 6,5%.





(O Povo)