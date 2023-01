SOBRAL-CE: ESTRUTURA PARA ABRIGAR FEIRANTES CUSTARÁ R$ 80 MIL POR MÊS!

O valor foi divulgado em reunião com os secretários municipais para apresentar o plano de reforma do Mercado Público dia 18/1.

Um grupo de permissionários se decepcionaram com a estrutura montada pela Prefeitura de Sobral para abrigá-los durante a reforma do Mercado Público que durará 360 dias. De acordo com o plano de reforma que foi apresentado em reunião com os secretários municipais no dia 18 de janeiro do ano corrente, a estrutura custará aos cofres públicos R$ 80 mil por mês, cerca de R$ 960 mil durante toda a obra.





O espaço montado para os feirantes se resume em grades de isolamento delimitando a área que cada feirante usará, um balcão que é uma tábua fixada em uma estrutura de metalon e uma tenda para protegê-los do sol e da chuva. Os permissionários têm medo de falar com a imprensa, pois temem represália por parte da Prefeitura.





Uma permissionária que não quis se identificar para a imprensa, se revoltou na manhã desta terça-feira (24), com estrutura. O Sistema Paraíso registrou o momento em que a feirante visivelmente irritada se manifesta dizendo que “está todo mundo calado com medo”. A mulher continua dizendo que “nós merecíamos um auxílio. Estamos há três dias sem trabalhar, temos filhos e temos neto e estamos sem ganhar nada”. Disse.





Os permissionários disseram que a tenda que colocaram para eles é a mesma que estava instalada de frente à agência da Caixa Econômica na Rua Coronel José Saboia e que no inverno de 2022 rompeu com a chuva.

Por Edwalcyr Santos / Sistema Paraíso