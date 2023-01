Com mais de 600 mil turistas e R$ 3 bi em circulação, Fortaleza comemora a chegada de 2023 na Praia de Iracema

O tradicional Réveillon de Fortaleza aconteceu no Aterro da Praia de Iracema neste sábado (31), em seu segundo dia de festa. Cerca de 18 artistas locais e nacionais passaram pelo palco, montado pela Prefeitura de Fortaleza. Segundo o secretário de Turismo de Fortaleza, Alexandre Pereira, a expectativa é de mais de 600 mil turistas e R$ 3 bilhões em circulação durante o evento.





A festa não acontecia desde 2019. E para comemorar o retorno da celebração, foi montada uma estrutura de 14.736 metros quadrados, a maior do Norte-Nordeste.





Neste primeiro dia, as apresentações iniciaram-se às 18h com o dueto do sanfoneiro Waldonys com a vencedora do The Voice 2021 Camila Marieta. Depois foi a vez de Felipe Amorim, seguido pela Rainha do Samba Alcione, que trouxe os maiores hits de sua carreira. E por falar em repertório bem sucedido, Alceu Valença também envolveu o público. Alok agitou o público na virada do ano, com sucessos da música eletrônica.





Depois da virada, foi a vez de Nando Reis (ex-Titãs) e do sertanejo Luan Santana. A noite foi encerrada com a potência vocal de Mari Fernandez.





Além dos shows da virada, na sexta-feira (30) se apresentaram Paulo José, Jorge Aragão, Vanessa da Mata, Getúlio Gabelha, Luísa Sonza, Daniela Mercury, Xand Avião, Nattan e Márcia Fellipe. Confira imagens do último dia de festa: