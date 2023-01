Feriados em 2023: confira os dias de folga e feriadões no Ceará

O Ceará terá sete feriadões (dia feriado emendado com a sexta ou segunda) em 2023, a partir de abril. Na sexta-feira, 7 de abril, comemora-se Paixão de Cristo, feriado nacional. O segundo feriadão ocorre no mesmo mês, também numa sexta-feira, 21, data Tiradentes, feriado nacional.





Outro feriadão ocorre somente em maio, Dia Mundial do Trabalho, será numa segunda-feira, 1º de maio, e também terá feriado prolongado.





Juazeiro do Norte, maior cidade do interior do Ceará, terá dois feriadões a mais, já que a cidade tem dois feriados municipais em uma sexta-feira em 2023, em março e setembro.





Confira abaixo e lista de feriados, feriadões e folgas em Fortaleza e no Ceará em 2023.





Janeiro

1° de janeiro (domingo): Ano novo, feriado nacional

Fevereiro

20 de fevereiro (segunda-feira): Carnaval - Ponto facultativo nacional

21 de fevereiro (terça-feira): Carnaval - Ponto facultativo nacional

22 de fevereiro (quarta-feira de cinzas): Carnaval - Ponto facultativo nacional

Março

19 de março (domingo): Dia de São José, padroeiro do Ceará, feriado estadual

24 de março (sexta-feira): Nascimento do Padre Cícero, feriado na cidade de Juazeiro do Norte

25 de março (sábado): Data Magna do Ceará, feriado estadual

Abril

7 de abril (sexta-feira santa): Paixão de Cristo

21 de abril (sexta-feira): Tiradentes

Maio