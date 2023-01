Bolsa despenca e dólar dispara na abertura de 2023 após posse de Lula; Petrobras também caiu

O mercado financeiro iniciava a primeira sessão de 2023 com a Bolsa de Valores em forte queda e o dólar comercial em alta.

Às 10h20 desta segunda-feira (2), a moeda americana avançava 1,15%, cotada a R$ 5,34. Na Bolsa, o índice de referência Ibovespa caía 2,22%, aos 107.293 pontos.

A queda do mercado de ações era direcionada principalmente pelas desvalorizações de companhias controladas pelo governo federal. Os papéis mais negociados da Petrobras recuavam 3,22%, enquanto o Banco do Brasil perdia 3,82%. O setor bancário, em geral, iniciava o ano no vermelho, com destaque para as quedas acima de 2% de Bradesco e Itaú.

No primeiro dia de negociações do mercado financeiro após a posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), investidores devem avaliar as primeiras ações do novo governo. No discurso de posse, Lula fez declarações recebidas com ressalvas por analistas do mercado financeiro, que se disseram preocupados com um governo muito interventor na economia e com o equilíbrio das contas públicas.