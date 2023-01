Debaixo do guarda-sol à beira mar, vereadores aumentam os próprios salários

Foi na beira do mar, na praia de Balneário Camboriú (SC), que o vice-presidente da Câmara Municipal de Jataizinho, Bruno Barbosa da Silva (Cidadania) e o vereador Antônio Brandão (PDT), votaram e aprovaram o aumento dos próprios salários. Os outros vereadores da sessão de forma presencial.





Por meio de videochamada ambos aparecem debaixo de um guarda-sol, de forma bem descontraída.

O fato ocorreu na última segunda-feira (16), durante sessão extraordinária.





Entre um gole e outro, ao votar de forma favorável, Brandão diz: “Vereador Brandão favorável. Quero o Wilson e o Chamilete ganhando muito dinheiro”.





Depois de votar, Brandão questiona os colegas sobre a duração da reunião parlamentar. “Vai demorar pra acabar?”.





Por meio de nota, Antônio Brandão afirmou que não viu irregularidades na participação direto da beira da praia.





“Eu e o vereador Bruno participamos dessa maneira para cumprir com nosso dever, ainda mais porque discutimos projetos importantes. Não há nenhuma ilegalidade nisso”.





Com a aprovação, o salário dos vereadores foi reajustado em 5,93%, subindo de R$ 5,1 mil para R$ 5.470,28.





Após a grande repercussão, a Câmara Municipal de Jataizinho impediu a veiculação do vídeo. Porém, ele, ainda, continua publicado no canal do Youtube da casa legislativa.





(Diário do Poder)