Empresário é preso suspeito de causar prejuízo de mais de R$ 300 mil ao vender móveis planejados e não entregar, em Sobral

Um empresário foi preso em Sobral, suspeito de causar um prejuízo de mais de R$ 300 mil em clientes após vender móveis planejados, mas não entregar. Segundo a Polícia Civil, Gutielly Freitas de Souza (30), que já possui antecedentes criminais por homicídio, roubo e porte ilegal de arma de fogo, utilizava uma empresa de móveis para a prática dos crimes.





O empresário é proprietário da GF Reforma e Interiores, que atua em Sobral-CE e atende clientes em boa parte da região norte cearense. Ainda segundo o trabalho investigativo, ao menos sete pessoas que foram vítimas dos golpes é investigado pela prática de diversos crimes de estelionato em Sobral.





Segundo a polícia, os clientes contratavam a empresa para fazer móveis de luxo e faziam parte do pagamento adiantado. Porém, os itens contratados não eram entregues. Quando procurado pelas vítimas, o investigado utilizava de termos ameaçadores para se esquivas de sua responsabilidade, assim diz a polícia.





Entre os clientes da loja está a blogueira Jannayna Albuquerque, que comemorou nas redes sociais a prisão do empresário: “Que dia meus amigos que dia! Finalmente o dia que eu tanto esperei chegou, Deus é perfeito e tudo no tempo deleeee. A justiça tarda, mais não falha, e que ela seja feita e cumprida do jeito que tem que ser, a todos que estão me mandando e comemorando cmg e que me ajudaram até esse momento o meu muito obrigadaaa”, disse a blogueira.





(Sobral Online)