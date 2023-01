POLÍCIA CIVIL DE SOBRAL PRENDE HOMEM SUSPEITO DE HOMICÍDIO EM GROAÍRAS

Dando continuidade às ações de combate aos crimes contra a vida, a Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE), por meio da Delegacia Regional de Sobral, cumpriu um mandado de prisão contra um suspeito de envolvimento em um crime de homicídio qualificado, ocorrido no município de Groaíras, pertencente à Área Integrada de Segurança 14 (AIS 14) do Estado. A prisão aconteceu no bairro Novo Recanto, em Sobral (AIS 14), na manhã dessa terça-feira (10). No último dia cinco deste mês, um outro indivíduo já havia sido preso.





Michael Douglas do Nascimento Alves (18), que já possui antecedentes criminais por tráfico ilícito de drogas e registro de ato infracional, quando adolescente, por porte ilegal de arma de fogo, estava sendo investigado pela participação em um crime de homicídio qualificado e ocultação de cadáver. O crime aconteceu em setembro de 2022. De acordo com as investigações, a motivação do crime seria a disputa entre grupos criminosos na região.





A ofensiva contou com a participação do Núcleo Operacional do Departamento de Polícia Judiciária do Interior Norte (DPJI Norte). Com a ação, o suspeito foi capturado e conduzido para a Delegacia Regional de Sobral, onde foi cumprido o mandado de prisão preventiva pelo crime de homicídio. Após os procedimentos na delegacia, o homem foi colocado à disposição da Justiça.





Outra prisão





Na última quinta-feira (05), a Polícia Civil cumpriu um mandado de prisão preventiva em desfavor de Francisco Cleverton Vasconcelos Sousa (19), que já possui registros quando adolescente de atos infracionais análogos aos crimes de tráfico ilícito de drogas e roubo a pessoa. O homem era apontado como um dos participantes do crime de homicídio e ocultação de cadáver no município de Groaíras.





Denúncias





A população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais. As informações podem ser direcionadas para o (88) 3677-4711, o número de WhatsApp da Delegacia Regional de Sobral, pelo qual podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia. O sigilo e o anonimato são garantidos.