Fábrica Guararapes encerra atividades e demite 2 mil funcionários em Fortaleza

O Grupo Guararapes, controladora das lojas Riachuelo em Fortaleza, encerrou suas atividades. Cerca de 2 mil funcionários foram oficialmente comunicados nesta terça-feira (10). O Grupo Guararapes informou em nota que vai centralizar a produção em Natal, no Rio Grande do Norte.





A decisão, de acordo com a empresa, faz parte do planejamento estratégico da companhia com foco em otimizar a operação fabril para intensificar eficiência, competitividade e diversificação de produtos. Ainda segundo o grupo, o modelo de negócio integrado do grupo permanece inalterado, preservando a cadeia de fornecimento nacional.





O Grupo Guararapes afirmou ainda que todos afetados pelo fechamento da empresa em Fortaleza recebem a assistência e "um pacote extra para auxiliar nesse período".

"A todos foi oferecido a extensão do plano de saúde pelo dobro do aviso prévio e o valor de meio piso salarial. As máquinas de costura industrial foram doadas às costureiras e aos demais foi fornecido um adicional de mais um salário", afirmou, em nota, a empresa.





(A Voz de Santa Quiteria)