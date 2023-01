Como a taxação do sol, iniciada nesta semana, impacta na implantação de energia solar em Santa Quitéria

Os quiterienses que desejem a partir desta semana gerar a própria energia por meio de sistemas de painéis solares, já entram cientes de mais uma tarifa inclusa: a “taxação do sol”. A isenção acabou na sexta passada (06/01) e quem aproveitou este período, estará livre de pagar o adicional até 2045





A taxa cobre o custo da utilização da rede de transmissão da distribuidora de energia, no caso do Ceará, a Enel. Ela começa em 15% neste ano, ou seja, o cliente recebe apenas 85% do crédito pelo excedente e deve seguir de maneira escalonada até 2028, com 90% ou sujeito ao que for estabelecida pela Aneel.





Isso foi estabelecido a partir de lei sancionada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e faz parte do Marco Legal da Geração Distribuída.





Com isso, mesmo com a “taxação do sol”, especialistas apontam que a instalação dos sistemas continua oferecendo vantagens e os benefícios vão além de uma conta de luz mais barata. O que pode mudar é o tempo de retorno com o investimento.





