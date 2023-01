Bolsonaro lamenta atos e fala em antecipar retorno ao Brasil

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) falou, nesta segunda-feira (9), sobre o problema de saúde que o fez ser internado em um hospital no estado da Flórida, nos Estados Unidos. À CNN Brasil, o ex-chefe do Executivo disse que “está bem” mas que, por causa da saúde, pretende antecipar sua volta ao Brasil.





– Eu vim [aos Estados Unidos] para ficar até o final do mês [de janeiro], mas pretendo antecipar minha volta. Porque, no Brasil, os médicos já sabem do meu problema de obstrução intestinal por causa da facada. Aqui, os médicos não me acompanharam – declarou.





Bolsonaro também comentou brevemente os atos ocorridos no Brasil no domingo (8), que resultaram na depredação dos prédios do Palácio do Planalto, do Congresso Nacional e do Supremo Tribunal Federal (STF), e chamou o ocorrido de “lamentável episódio”. O ex-presidente ainda disse que não teve “dias calmos” desde que chegou aos Estados Unidos.





– Essa já é a minha terceira internação por obstrução intestinal grave. Vim passar um tempo fora com a família. Mas não tive dias calmos. Primeiro, houve esse lamentável episódio ontem [domingo] no Brasil e depois essa minha internação no hospital – completou.





(Pleno News)