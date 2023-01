Família descobre em velório que parente está vivo no ES

O pescador Maciel Fernandes dos Santos, de 41 anos, foi dado como morto pela família após um assassinato em Piúma, no Litoral Sul do Espírito Santo. No entanto, no velório, os familiares perceberam que o corpo não era do parente e descobriram que Maciel está vivo. O caso aconteceu na último dia 10 de janeiro.





De acordo com a família, Maciel saiu para pescar e desapareceu. A confusão começou após um caso de homicídio de um homem com as mesmas características do pescador no bairro Céu Azul, também em Piúma.





A sobrinha de Maciel conta que a família foi avisada sobre a morte dele. Quando foram reconhecer o corpo, viram apenas a cabeça toda suja de sangue, com um cabelo parecido ao do pescador.





Depois disso, os familiares começaram com os trâmites para a liberação do corpo, do velório e do sepultamento. O corpo chegou na capela mortuária às 8h de terça-feira (10). Assim que abriram o caixão, perceberam que o corpo não era o de Maciel.





Foi aí que um amigo chegou no velório e contou que Maciel estava pescando e que havia visto ele no dia anterior. Outra mulher que também estava no velório, reconheceu o homem e entrou em contato com a enteada da verdadeira vítima para que que ela fosse até a funerária e reconhecesse o corpo e assim devolver o cadáver aos verdadeiros familiares. Já Maciel chegou tempos depois na residência dos parentes.





Fonte: DOL / Com informações RICMAIS