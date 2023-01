Família procura jovem que desapareceu com namorado e cunhado no Ceará

Uma família da cidade de Apuiarés, no interior do Ceará, está em busca da jovem Rayane Lourenço Lopes da Silva, 22 anos, que desapareceu após falar com os parentes por telefone na última quinta-feira (5).





Segundo uma familiar de Rayane, que terá a identidade preservada, há cerca de dois meses a jovem morava com o namorado no Parque Albano, no distrito de Jurema, em Caucaia, município da Região Metropolitana de Fortaleza, mas mantinha contato com a família constantemente.





"A última vez que a gente teve contato com ela foi na quinta-feira à tarde. A comadre dela falou que ela, o namorado e o cunhado iriam no Centro de Fortaleza, depois disso a gente não teve mais contato", disse a familiar da jovem.





Sem postagens nas rede





Rayane é proprietária de uma loja on-line de roupas e constantemente divulgava em seu perfil pessoal e profissional os produtos. A família passou a estranhar o sumiço dela após ela parar com as postagens e o celular passar a dar em caixa postal.





"Ela postava muitas coisas no Instagram, pois tinha muitos seguidores. Depois desse dia ela parou e a gente não conseguiu mais contato".





Ainda de acordo com a parente, a família do namorado de Rayane foi procurada e informou que ele e o irmão também pararam de entrar em contato e não foram localizados.





"Ela estava bem na loja, estava feliz porque tinha passado na faculdade e iria começar agora e de repente aconteceu uma coisa dessas", disse a parente de Rayane.





