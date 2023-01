Homem é preso por tentativa de feminicídio contra a ex; vítima ficou com faca cravada no pescoço

Um homem foi preso, nesta segunda-feira (9), por suspeita de tentativa de feminicídio contra a ex-mulher em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense.





O crime aconteceu na quarta-feira (28), no bairro Corumbá. A técnica de enfermagem Christiane dos Santos Genonez, de 43 anos, acabou com uma faca cravada no pescoço, além de outros quatro cortes nas costas e braços.





Christiane contou que o ataque foi feito pelo ex-marido na frente da casa onde mora.





Ela foi socorrida às pressas por familiares e amigos e levada para o Hospital Geral de Nova Iguaçu (HGNI).





Em um vídeo feito pelo filho, enquanto ela era socorrida, é possível ver a faca que atravessa a lateral do pescoço da mulher, além de outros ferimentos.





De acordo com a direção da unidade, Christiane foi atendida na madrugada de quarta-feira (28), após sofrer um corte no rosto provocado por arma branca. Ela foi avaliada, teve o ferimento tratado e recebeu alta com orientações médicas.





Em entrevista ao g1, a técnica de enfermagem contou que é a terceira vez este ano que o ex-companheiro, com quem terminou a relação há dois anos, tenta agressões. Em junho, ele teria invadido sua casa e desferido golpes com um pedaço de madeira e um cutelo.





Christiane relatou ainda que no ano de 2000, no começo da relação, o homem chegou a ficar preso por 13 dias, por agressão contra ela. A técnica de enfermagem afirma que possui duas medidas protetivas contra o ex-marido.





(A Voz de Santa Quiteria)