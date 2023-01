PM é detido após acidente que vitimou mulher em motocicleta por aplicativo

Um policial militar do Batalhão de Policiamento Rodoviário Estadual (BPRe) foi preso em flagrante por homicídio culposo. Ele é suspeito de envolvimento no acidente entre uma motocicleta e um carro que resultou na morte de uma mulher. A vítima era passageira de uma motocicleta que fazia transporte por aplicativo. O caso foi registrado no último sábado, 7, na avenida Duque de Caxias, no Centro de Fortaleza.





Por volta da meia-noite, houve o acidente com o carro e a motocicleta que fazia transporte por aplicativo; a mulher morreu no local. Segundo a Controladoria Geral de Disciplina (CGD), o motorista do automóvel, que é policial militar, permaneceu na via, resguardou o local e acionou o socorro médico.





Em depoimento, o condutor confessou ter provocado o acidente. Ele foi autuado por homicídio culposo em direção de veículo automotor, artigo 302 do Código de Trânsito Brasileiro. Não é permitida fiança. De acordo com a CGD, foi determinada a instauração do procedimento disciplinar para devida apuração na seara administrativa.





O POVO apurou que a vítima era mãe de três filhos, casada com um policial militar e estava no seu primeiro dia de trabalho em um restaurante. Em razão do horário, ela solicitou uma moto por aplicativo.





(A Voz de Santa Quiteria)