"Fator Lula"’ derrete bolsa e empresas perdem R$546 bilhões em valor de mercado

Empresas como a Petrobras sofrem desvalorização desde a eleição do petista.

A Bovespa caiu 9% por reflexo da perda de valor na ordem de R$ 546,2 bilhões de mais de 400 empresas listadas na bolsa de valores brasileira. Os dados que revelam o derretimento da bolsa e a desvalorização das empresas foram calculados considerando apenas o período após a eleição do presidente Lula, em 30 de outubro de 2022.



Desde a eleição do petista, a Bovespa tem registrado seguidas quedas e o dólar alta. Nesta terça-feira (03), a moeda americana fechou no maior valor desde julho, R$ 5,48. Uma das empresas mais penalizadas é a Petrobras. Só no dia da eleição de Lula, a petroleira perdeu R$ 34 bilhões.

Fonte: Diário do Poder