Flávio Dino autoriza uso da Força Nacional contra protestos no DF

Neste sábado (7), o ministro da Justiça, Flávio Dino, assinou uma portaria autorizando a utilização da Força Nacional na Esplanada dos Ministérios, em Brasília, entre este sábado e segunda-feira. A medida é uma reação à chegada de manifestantes ao Distrito Federal nos últimos dias com a promessa de realizar uma grande manifestação contra Lula.





“Além de todas as forças federais disponíveis em Brasília, e da atuação constitucional do Governo do Distrito Federal, teremos nos próximos dias o auxílio da Força Nacional. Assinei agora Portaria autorizando a atuação, em face de ameaças veiculadas contra a democracia”, escreveu Dino no Twitter.





No documento, o ministro determina que a Força Nacional está autorizada a “auxiliar na proteção da ordem pública e do patrimônio público e privado entre a Rodoviária de Brasília e a Praça dos Três Poderes, assim como na proteção de outros bens da União situados em Brasília, em caráter episódico e planejado, nos dias 7, 8 e 9 de janeiro de 2023”.





(Gazeta Brasil)