Gilmar Mendes manda soltar 85 presas para abrir espaço para detentos por vandalismo no DF

Nesta segunda-feira (16), o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Gilmar Mendes concedeu a liberdade para 85 mulheres presas em regime semiberto na Penitenciária da Colmeia, no Distrito Federal.





A decisão visa diminuir o número de presos e abrir espaço para mulheres que participaram dos atos de vandalismo em Brasília, no dia 8 de janeiro.





“Justifica-se, portanto, o deferimento parcial do pedido incidental formulado pela Defensoria Pública do Distrito Federal, consistente na substituição do recolhimento no estabelecimento penal pela concessão de saída antecipada com monitoramento eletrônico pelo prazo de 90 (noventa) dias”, diz Gilmar em sua decisão.





(Gazeta Brasil)