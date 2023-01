Governadora de Pernambuco ganha aumento de 126% no salário

A governadora de Pernambuco, Raquel Lyra(PSDB), “ganhou” um reajuste salarial de 126%. A chefe do Executivo estadual “deixou” vencer o prazo de 15 dias para sancionar ou revogar o projeto que aumenta os vencimentos dela, da vice, além de secretários e deputados estaduais. Com isso, a lei foi sancionada automaticamente, com a assinatura do presidente da Assembleia Legislativa de Pernambuco, Eriberto Medeiros (PSB).





Com as normas publicadas no Diário Oficialdo Poder Legislativo, o salário da governadora passará de R$ 9,6 mil para R$ 22 mil. A remuneração da vice, Priscila Krause (Cidadania), e secretários estaduais vai para R$ 18 mil.





O salário dos deputados também terá um incremento. O reajuste foi escalonado: passará de R$ 25 mil para R$ 29,4 mil a partir deste mês. Em abril vai para R$ 31,2 mil. Em fevereiro de 2024, o valor será de R$ 33 mil e, em fevereiro de 2025, chegará a R$ 34,7 mil.





O reajuste terá um impacto de R$ 25 milhões de no orçamento do Estado neste ano. Quando a proposta foi aprovada, a governadora afirmou que havia sido uma iniciativa da Assembleia, não do Executivo.





(Terra Brasil Notícias)