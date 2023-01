Governo coloca em sigilo dados sobre o festão da posse de Lula

Os brasileiros terão que esperar o fim do governo Lula para saber quem comeu e bebeu de graça no festão da posse organizado pela primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja. A lista dos 3.500 convidados do coquetel no Itamaraty foi colocada em sigilo pelo governo.





A informação é da revista Veja. O Ministério de Relações Exteriores também detalha as despesas totais com a recepção para chefes de estado e de governo. Diferentes chefs assinam 26 opções do cardápio e quatro de sobremesas, além de bebida, muita bebida.





A justificativa oficial da gestão de Lula para ocultar os detalhes da festa é a mesma usada pelo governo de Jair Bolsonaro em outros tempos: “As informações que podem colocar em risco a segurança do presidente e vice e respectivos parentes e filhos serão reservados”.





(Terra Brasil Notícias)