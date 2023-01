Guia de turismo desaparece em viagem à praia do Cumbuco; polícia investiga

Um guia de turismo desapareceu após sair da praia de Jericoacoara com destino à praia de Cumbuco, no litoral cearense. Veridiano Vitor, de 30 anos, foi visto pela última vez na sexta-feira (27) na praia de Cumbuco.





Ao g1, familiares relataram que o guia de turismo chegou a manter contato com eles no início da semana passada, mas que ele não dá mais notícias desde a sexta-feira (27). Na mesma data, eles procuraram a polícia e registraram um boletim de ocorrência sobre o sumiço.





Em nota, a Secretaria da Segurança Pública informou que o 31º Distrito Policial investiga o desaparecimento do homem e que buscas estão serão realizadas até a localização do guia de turismo.





Informações





A Secretaria da Segurança afirma que população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais. Relatos podem ser feitos para o telefone (85) 3318-7290, do 31º DP.





As informações podem ser direcionadas ainda para o número 181, o Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social, ou para o (85) 3101-0181, número de WhatsApp, por onde podem ser feitos relatos via mensagem, áudio, vídeo e fotografia. O sigilo da fonte é garantido.





