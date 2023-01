Policial mata homem após anúncio de assalto no Ceará

Uma suposta tentativa de assalto terminou com uma morte na manhã deste domingo, 29. O caso ocorreu em Juazeiro do Norte, no Cariri.

Segundo a Polícia Militar do Ceará (PMCE), um agente da corporação passeava de bicicleta pelo bairro Betolândia. Ele teria sido abordado por homens em um carro, que teriam anunciado um assalto.





O policial, armado, teria reagido e baleado um deles. O homem atingido morreu no local. A PMCE não informou se os demais fugiram, ou se foram detidos.





Após a ocorrência, o policial foi à Delegacia Regional de Juazeiro do Norte, onde foi registrado Boletim de Ocorrência. A Polícia Civil do Ceará (PC-CE) está investigando o caso.





O POVO contatou a Controladoria Geral de Disciplina dos Órgãos de Segurança Pública (CGD) para apurar informação de que a tentativa de assalto teria partido de uma brincadeira entre amigos, mas, até o fechamento da edição, não recebeu resposta.





(O Povo)